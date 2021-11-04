Врач прокомментировал увольнение бригады скорой помощи в ЕАО

Нехватка медицинского персонала, вызванная увольнением бригады неотложки в Облучье из-за отказа от вакцинации, приведет к ухудшению качества оказываемой помощи. Так прокомментировал ситуацию в Еврейской автономной области (ЕАО) руководитель Профсоюза фельдшеров и работник скорой помощи Дмитрий Беляков, передает «Газета.Ru».

Врач отметил, что на данный момент в ЕАО и других российских регионах не хватает медбригад и работников больниц. Он выразил несогласие со словами главврача скорой помощи ЕАО Владислава Когана о том, что в случае увольнения всех антипрививочников для Облученского района хватит трех бригад.

Беляков предположил, что в условиях нехватки персонала на бригаде останется работать один человек. «А один человек на бригаде, по большому счету, это убийца. Он не спасет больного, даже если он все знает, все умеет, критического больного он спасти не сможет», — подчеркнул он. Эксперт также добавил, что ранее создавал петицию, в которой медики просили учитывать их мнение относительно вакцинации, однако ее подписали слишком мало человек.

Ранее стало известно, что в Облучье коллектив сотрудников станции скорой помощи, состоящий из 15 человек, отказался делать прививки от коронавируса и уволился. Согласно постановлению главного санитарного врача по ЕАО Павла Копылова, 80 процентов всех сотрудников скорой помощи должны быть привиты к 15 ноября.