В российском городе из-за отказа прививаться уволился коллектив скорой помощи

В городе Облучье Еврейской автономной области коллектив сотрудников станции скорой помощи, состоящий из 15 человек, отказался делать прививки от коронавируса и уволился. Власти региона уверяют, что без медпомощи местные жители не останутся, передает РИА Новости.

Согласно постановлению главного санитарного врача по ЕАО Павла Копылова, 80 процентов всех сотрудников скорой помощи должны быть привиты к 15 ноября. Тех, кто откажется проходить вакцинацию, должны отстранить от работы.

«Руководство мы предупредили заранее, что напишем заявление. До 15 ноября будем работать», — заявил изданию источник в скорой помощи. Он также отметил, что все сотрудники «неотложки» подрабатывают в ковидном госпитале и давно выработали антитела. Однако доказательств этому он не привел.

Позднее на странице регионального депздрава в Instagram появилась запись о том, что даже если все, подавшие заявления, действительно уволятся, без медпомощи местные жители не останутся. На участке, которую обслуживает ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи», проживет 25 тысяч человек. Для такого количества населения достаточно двух-трех бригад скорой помощи, однако на участке работает пять. Несколько станций развернуто в соседних с Облучьем населенных пунктах.

С начала пандемии коронавируса в ЕАО зарегистрировано более 9,3 тысячи случаев заражения, скончались 464 пациента. При этом 89,6 процента коечного фонда в регионе занято. По словам полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, регион входит в число аутсайдеров по вакцинации, передает РИА Новости.