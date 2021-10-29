Не желавший стоять в очереди россиянин избил травматолога и устроил потоп

В Волгограде 32-летний пациент набросился с кулаками на врача-травматолога из-за очереди

В одной из поликлиник Волгограда пациент, не пожелавший стоять в очереди, избил врача-травматолога. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, 32-летний житель города Суровикино пришел в медучреждение на повторный прием. Он зашел в лечебный кабинет и потребовал срочного осмотра, а затем набросился с кулаками на врача. После того как травматолог упал, россиянин скрылся.

Как рассказали V1.RU в региональном комитете здравоохранения, дебошир сорвал батарею отопления, устроив потоп в помещении поликлиники.

Полицейские задержали хулигана и возбудили против него уголовное дело по статьям 213 УК РФ — «Хулиганство» и 116 УК РФ — «Побои». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

«Мужчина вину свою в совершении противоправных действий не признает. В настоящее время дознавателями осуществляется сбор доказательств вины злоумышленника», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Уфе пьяный россиянин избил прибывших на вызов врачей скорой помощи. Он сломал руку врачу-токсикологу и сильно избил ее коллегу врача-реаниматолога скорой помощи, пытавшегося его остановить. После этого мужчина сбежал из больницы.