Избитый мужем пациентки в хиджабе врач рассказал о нападении

В Нижневартовске мужчина пришел в ярость и избил врача, который осмотрел его жену: она была в хиджабе, и дерматолог попросил ее последовательно оголить руки, ноги и живот. Об этом в четверг, 23 сентября, «Ленте.ру» рассказал сам пострадавший Владимир Ж.

Со слов собеседника издания, инцидент произошел 21 сентября. На прием пришла женщина в хиджабе, мусульманка. «Ничего странного в этом я не увидел, я не первый год работаю в городе, в хиджабе приходили ранее пациентки, процедура для всех одна и та же. Для осмотра я попросил ее показать руки, ноги, живот — буквально по 10 сантиметров ей пришлось оголить», — рассказал Владимир Ж. По его словам, пациентка возмущалась, говорила, что ей не положено так делать, но врач ответил, что нормы одинаковы для всех.

«Через полчаса в кабинет ворвался ее муж с фразой "значит, на женские животики любишь смотреть?", больше ничего не говорил, а начал меня избивать. В моей практике всякое бывало, даже приходили с ножом, но в ход его никто не пускал. Но в этот раз до разговора дело не дошло» — подытожил пострадавший.

Со слов Владимира Ж., пациентка сама является медсестрой одной из клиник города. Врачу непонятно, каким образом она может не знать нормативных процедур медосмотра. Также он отметил, что после инцидента с ним никто не пытался связаться — ни сам нападавший, ни его супруга. Однако полиция зафиксировала травмы — сотрясение мозга и ссадины. Сейчас правоохранители ведут проверку, по ее результатам будет ясно, что грозит нападавшему — дело об административном правонарушении или уголовное дело.