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Власти объяснили действия прогнавших медиков из-за страха перед COVID-19 россиян

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Жители поселка Селиярово прогнали врачей, которые прилетели на вертолете, чтобы забрать больного коронавирусом, из-за «менталитета и культуры». Так инцидент объяснили местные власти, сообщает издание «Подъем».

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе жители поселка Селиярово подумали, что медики, прилетевшие на вертолете, завозят к ним вирус. Они заставили врачей загрузить бокс для транспортировки пациента с коронавирусной инфекцией обратно в воздушное судно. Забрать больного COVID-19 пришлось с другой площадки.

«Хотелось бы, чтобы больше такое не повторялось. Работу будем проводить разъяснительную, будем рассказывать, для чего существует санитарная авиация, с какой целью она летает», — сказал глава сельского поселения Селиярово Александр Юдин.

Он добавил, что инцидент произошел из-за человеческого фактора. Глава поселения не исключил, что причиной такого поведения жителей мог быть самопиар.

Ранее в Красноярске россияне избили медсестру из-за отказа сделать тест на коронавирус. В соответствии с регламентом женщина отказала в тестировании проживающим вместе с больной COVID-19, потому что у них не было симптомов заболевания. Медсестра получила травмы.

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