Россияне обвинили врачей на вертолете в «заброске» коронавируса в их регион

В российском регионе толпа местных жителей прогнала вертолет санавиации, забиравший больного COVID-19. Россияне обвинили медиков в «заброске» коронавируса в их регион в пластиковом боксе. Об этом сообщает Telegram-канал «Ural Mash».

Инцидент произошел в Ханты-Мансийском автономном округе в поселке Селиярово. Медики должны были посадить вертолет, положить в специальный бокс заболевшего, после чего эвакуировать его. Однако им помешали местные жители, которые начали снимать экипаж вертолета на камеру и угрожать им, требуя улететь.

«Выходят люди в белых халатах, пытаются что-то выгрузить, но когда увидели, что к ним подходят с камерой, они быстро загрузили свой ящик и ретировались», — заявил автор видео.

По данным Telegram-канала, медикам удалось забрать ковидного больного, но уже с другой площадки.

Ранее в селе Приволжье Самарской области умирающего ребенка с синдромом Тея-Сакса отказались везти в больницу. В одной из служб матери ребенка отказали, сославшись на то, что они не работают грузоперевозчиками.