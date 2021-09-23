Муж пациентки в хиджабе избил российского врача за осмотр жены

В Нижневартовске мужчина избил врача после осмотра его жены в хиджабе

В российском Нижневартовске мужчина избил врача за то, что он провел осмотр его жены, которая пришла в хиджабе. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash.

К специалисту на осмотр пришла пациентка в хиджабе. Доктор посмотрел ее руки, ноги, а также живот. После этого в кабинет ворвался муж женщины.

На кадрах видно, как мужчина заходит в кабинет и наносит несколько ударов медику. По данным Telegram-канала, через пять минут приехала полиция, а пострадавшему пришлось вызывать скорую помощь. Сам врач отметил, что раньше при осмотре пациенток в хиджабе подобных трудностей не возникало.

Ранее в Липецком техникуме общественного питания студенты избили свою сокурсницу. Видео с избиением они выложили в интернет. На кадрах видно, как девушка пытается пройти и забрать свои вещи, которые отняли у нее однокурсники. Ей мешают это сделать и начинают толкать. После этого ее повалили на пол и избили ногами.