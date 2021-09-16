Водитель социального такси избил россиянку с инвалидностью и попал на видео

В Петербурге водитель социального такси избил пенсионерку с инвалидностью и попал на видео

В Санкт-Петербурге водителя социального такси подозревают в избиении 70-летней россиянки с инвалидностью. Видео инцидента публикует издание «Мегаполис».

На кадры попал момент после избиения пенсионерки таксистом. Мужчина хлопает дверью автомобиля, при этом на фоне, по всей вероятности, громко плачет избитая пожилая клиентка с инвалидностью. Автор ролика стала свидетелем этой сцены и начала заступаться за потерпевшую со словами «нельзя руку поднимать на женщину», на что обидчик плюнул ей в лицо.

По словам очевидцев, мужчина напал на пенсионерку из-за ее опоздания на десять минут. После оскорблений женщина решила выйти из машины, в свою очередь таксист развернулся и ударил ее по голове.

Как пишет Znak, инцидент произошел 15 сентября возле поликлиники на Кавалергардской улице. Водителя социального такси задержали, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Новосибирске таксист отказался везти девушку-инвалида и ее мать, оставив их мокнуть под дождем. По словам россиянки, она хотела сесть на переднее сиденье, потому что у нее не сгибаются ноги. Однако место было занято бутылками с водой. Водитель отказался освобождать его и предложил вызвать «специальную машину».