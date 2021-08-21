Россия
 
Последние новости
Минфин США ввел новые санкции из-за строительства «Северного потока-2»
Орбиту МКС изменят для подготовки к полету актрисы Пересильд
В России приступят к клиническим испытаниям вакцины-спрея от коронавируса
Адвокат объяснил способ распознать невыгодные условия по кредитам
Джоли cоздала страницу в Instagram для поддержки афганцев
Вьетнам заставил Intel раскошелиться
Записка с угрозой из-за закрытия хостела встревожила россиян 
Нефть рекордно подешевела впервые за три месяца
Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО
Новости партнеров
Прослушать новость

Таксист избил россиянку за отказ дать больше денег

В Екатеринбурге таксист избил девушку за отказ заплатить 400 рублей вместо 325
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по заявлению россиянки, которая сообщила, что ее избил таксист. Об этом пишет пишет E1.ru.

По словам девушки, она заказала такси в приложении одного из популярных агрегаторов, чтобы вечером доехать от работы до подруги. Цена поездки составила 325 рублей. Россиянка утверждает, что сперва водитель привез ее в другую точку, а затем потребовал дать больше денег — 400 рублей вместо указанной в приложении суммы.

Девушка отказалась доплатить за поездку и покинула машину. Однако таксист догнал ее, начал бить по голове и оскорблять, после чего уехал. После произошедшего пострадавшая уверяет, что у нее постоянно болит голова.

В полиции начали проверку по обращению девушки. Представители агрегатора, в свою очередь, сообщили о внутренней проверке и готовности выплатить пострадавшей компенсацию, если факт нападения подтвердится.

Ранее в Сочи сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отказался заплатить таксисту за поездку, а также обматерил его в ответ на предложение вызвать полицию. Водитель предложил вызвать полицию, однако мужчина, представившийся сотрудником ФСИН, начал в ответ оскорблять таксиста, после чего ушел.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сотрудник ФСИН обматерил таксиста и отказался платить 153 рубля за поездку
Не поделивший дорогу российский таксист избил коллегу и помочился на его машину
Россиянка с криками «вези меня» попыталась избить таксиста