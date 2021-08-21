Таксист избил россиянку за отказ дать больше денег

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по заявлению россиянки, которая сообщила, что ее избил таксист. Об этом пишет пишет E1.ru.

По словам девушки, она заказала такси в приложении одного из популярных агрегаторов, чтобы вечером доехать от работы до подруги. Цена поездки составила 325 рублей. Россиянка утверждает, что сперва водитель привез ее в другую точку, а затем потребовал дать больше денег — 400 рублей вместо указанной в приложении суммы.

Девушка отказалась доплатить за поездку и покинула машину. Однако таксист догнал ее, начал бить по голове и оскорблять, после чего уехал. После произошедшего пострадавшая уверяет, что у нее постоянно болит голова.

В полиции начали проверку по обращению девушки. Представители агрегатора, в свою очередь, сообщили о внутренней проверке и готовности выплатить пострадавшей компенсацию, если факт нападения подтвердится.

Ранее в Сочи сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отказался заплатить таксисту за поездку, а также обматерил его в ответ на предложение вызвать полицию. Водитель предложил вызвать полицию, однако мужчина, представившийся сотрудником ФСИН, начал в ответ оскорблять таксиста, после чего ушел.