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Сотрудник ФСИН обматерил таксиста и отказался платить 153 рубля за поездку

Полиция Сочи проводит проверку после того, как сотрудник ФСИН отказался платить таксисту
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В Сочи сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отказался заплатить таксисту за поездку, а также обматерил его в ответ на предложение вызвать полицию. Произошедшее попало на видео, ролик и детали инцидента опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах запечатлено, как мужчина в нецензурных выражениях отказывается платить таксисту за предоставленные услуги. Водитель предлагает вызвать полицию, однако мужчина, представившийся сотрудником ФСИН, начинает в ответ оскорблять таксиста, после чего уходит.

Отмечается, что стоимость поездки составляла 153 рубля. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по данному инциденту. «Будут установлены все участники, а также дано процессуальное решение. Мы выясним, кто этот человек и чей он сотрудник», — сообщили в ГУ МВД России по городу Сочи.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе на видео попала россиянка, которая попыталась избить таксиста, чтобы он довез ее до пункта назначения. Изначально девушка несколько раз оскорбила водителя, после чего он отказался ее везти дальше. В ответ на это пассажирка пыталась побить его.

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