Таксист отказался везти россиянку с инвалидностью и оставил ее под дождем

В Новосибирске таксист отказался везти девушку с инвалидностью и оставил ее под дождем

В Новосибирске таксист отказался везти девушку-инвалида и ее мать, оставив их мокнуть под дождем. Об инциденте сообщает НТВ в Telegram-канале.

По словам россиянки, она хотела сесть на переднее сиденье, потому что у нее не сгибаются ноги. Однако место было занято бутылками с водой. Водитель отказался освобождать его и предложил вызвать «специальную машину».

Россиянка убеждена, что истинной причиной стало то, что она была в инвалидном кресле, хотя агрегатор такси был предупрежден об этом.

Ранее сообщалось, что в Тюмени таксист отказался от поездки и уехал от вызвавшей его местной жительницы с инвалидностью и редкой болезнью, из-за которой у нее образовались наросты на лице. Женщина страдает синдромом Брука-Шпиглера. Это заболевание характеризуется развитием кожных опухолей из потовых желез и волосяных фолликулов. У тюменки третья группа инвалидности.