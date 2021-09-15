Названы самые довольные таксистами россияне

Жители Санкт-Петербурга среди тех, кто проживает в крупных городах России, оказались больше всех довольны работой таксистов. Об этом говорится в исследовании сервиса «Ситимобил» и компании ResearchMe, сообщают РИА Новости.

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В опросе приняли участие более 1,2 тысячи жителей из крупных российских городов и более 5,5 тысячи водителей сервиса. Самыми довольными работой водителей такси стали петербуржцы с показателем в 60 процентов. Подобное значение зафиксировали в Москве — 59 процентов довольных. Ниже в рейтинге расположились Краснодар и Ростов-на-Дону — по 51 проценту в каждом.

Что касается приоритетных качеств таксистов, то для более 40 процентов респондентов важна вежливость, 34 процента ценят тактичность и умение не навязываться с разговорами. Треть опрошенных посчитала важным для водителей такси хорошее знание города. Менее 20 процентов ценят терпение водителей, а для 10 процентов важно их чувство юмора.

Таксисты также высказались о поведении пассажиров. Большинство из них (92 процента) заявили, что с пониманием относятся к пассажирам, которые не хотят разговаривать. 27 процентов опрошенных водителей расстраивает, когда в машину садятся со спиртными напитками. 13 процентам не нравятся пассажиры, которые едят во время поездки, а 17 процентам — те, кто не здороваются и не прощаются.

В апреле 2021 года «Ситимобил» и ResearchMe провели исследование городской мобильности, выяснив у россиян, как должен выглядеть идеальный город. Более половины опрошенных подчеркнули необходимость для городов органично сочетать в себе исторические и современные здания.