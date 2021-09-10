Названы города России с самым грязным воздухом

В Минприроды сообщили, что Норильск оказался городом с самым грязным воздухом

В 2020 году самый грязный воздух в России нашли в шести городах Иркутской области и в трех городах Красноярского края. Об этом говорится в докладе Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды РФ», сообщает РИА Новости.

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Среди городов Иркутской области в рейтинг вошли Вихоревка, Зима, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов. Из Красноярского края в списке оказались Канск, Минусинск и Норильск. Негативную оценку также получил воздух в столице Республики Тыва Кызыл, Селенгинск и Улан-Удэ в Бурятии, а также Чита и Южно-Сахалинск.

Норильск назвали городом с самым грязным воздухом, где влажные выпадения сульфитной серы в два раза превысили критическое значение нагрузки. Канск и Вихоревка оказались в рейтинге впервые. «В Улан-Удэ, Селенгинске и Южно-Сахалинске среднегодовые концентрации пяти, в Черемхово, Чите и Шелехове — трех загрязняющих веществ превысили санитарно-гигиенические нормативы. Во всех городах приоритетного списка вклад в очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха внес бензапирен, в наибольших количествах поступающий в воздух в результате сжигания твердого топлив», — отмечено в докладе.

В документе также говорится о самых грязных реках страны. В 2020 году ими стали Волга и Обь, где зафиксировали высокий уровень загрязнений. В список также попали Енисей, Амур, Урал, Терек, Дон, Печора и Колыма. Большинство загрязнений оказались вызваны взвешенным веществами, соединениями марганца и цинка, нитритного азота.