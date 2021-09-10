Названы самые грязные реки России

В Минприроды сообщили, что самыми загрязненными реками России оказались Волга и Обь

В 2020 года самыми загрязненными реками России оказались Волга и Обь. Об этом говорится в докладе Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды РФ», сообщают РИА Новости.

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По данным доклада, за год на Волге зафиксировали 925 случаев сильного загрязнения воды, на Оби — 792. Высокий уровень вредных веществ зафиксировали на Енисее (141 случай) и на Амуре (127 случаев). Меньше 100 случаев загрязнения произошло на Урале (51), Тереке (43), Дону (27), Печоре (32) и Колыме (11).

В российских реках также зафиксировали 474 случая экстремального загрязнения. Они произошли на малых реках Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской и Сахалинской областей, а также в Камчатском, Красноярском и Приморском краях. Грязными также назвали реки Пышма Свердловской области и Бляву в Оренбургской, где зафиксировали случаи загрязнения соединениями мышьяка. Соединения хрома шестивалентного нашли на реке Пахотке Свердловской области.

Большинство загрязнений были вызваны взвешенным веществами, соединениями марганца и цинка, нитритного азота. Исследователи также зафиксировали в водоемах дефицит растворенного кислорода и увеличение биохимического потребления кислорода. Уровень загрязнений тяжелыми металлами снизился на 6 процентов относительно показателя за 2019 год.

Ранее ученые Лимнологического института Сибирского отделения РАН нашли в водах самого глубокого в мире озера Байкал загрязнение длиной в 22 километра. Там обнаружили маслянистую субстанцию, которая не относилась к природным или искусственным нефтепродуктам. Было установлено техногенное происхождение вещества.