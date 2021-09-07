Разлив нефти обнаружили на реке в Пермском крае

На реке Кама в Пермском крае нашли 150-метровое нефтяное пятно

В Пермском крае прокуратура и полиция начали проверку после обнаружения разлива нефти на реке Кама, об этом рассказала пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник, 7 сентября. На реке нашли нефтяное пятно протяженностью 150 метров. Нефтепродукты разлились вдоль береговой линии реки Кама в районе улицы Невская в городе Краснокамске.

Линейный отдел МВД России на транспорте начал проверку, результаты которой будут доложены сотрудникам транспортной прокуратуры. Как отметили в правоохранительных органах, никто не пострадал. В регионе приняты мероприятия по локализации загрязнения.

Как уточнили в ведомстве, проверка также коснется инстанций, которые оценят на предмет исполнения требований законодательства об охране окружающей среды, о водопользовании при эксплуатации судов внутреннего водного транспорта.

7 августа разлив нефти произошел на морском терминале КТК под Новороссийском во время погрузки греческого танкера Minerva Symphony. Причиной стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства.