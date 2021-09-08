В Омске таксист оскорбил пассажирку и получил штраф

Водителя такси в Омске оштрафовали за оскорбление пассажирки на 5 тысяч рублей

В Омске по постановлению прокурора водителя такси привлекли к административной ответственности за оскорбление 21-летней пассажирки. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

По данным РИА Новости, речь идет об известном таксисте-блогере, на YouTube-канал которого подписано более 66 тысяч человек. Своим подписчикам он рассказывает о сложностях работы.

1 июня блогер опубликовал видео конфликта, произошедшего в салоне автомобиля. Пассажирка возмущалась, что ей пришлось побегать за такси, в то время как водитель искал во дворе новостройки нужный подъезд из десяти. Таксист спросил, собирается ли девушка оплачивать время простоя. Получив отказ, он попросил пассажирку покинуть салон. Девушка вышла, хлопнув дверью. После этого водитель начал кричать вслед нецензурные слова и пообещал «оторвать клок волос», затем продолжил вести машину и оскорблять пассажирку.

Размещенная в сети запись с видеорегистратора набрала более 90 тысяч просмотров. По данному фактур прокуратура Омской области провела проверку. Мировой судья оштрафовал водителя такси на 5 тысяч рублей.

В 2020 году в Калуге водитель такси на ходу вытолкал из машины пассажирку с инвалидностью и избил вторую женщину за отказ доплатить тысячу рублей в качестве штрафа за оскорбление. По словам родственника пострадавших, таксист также пытался похитить ребенка. На помощь женщинам пришли прохожие.