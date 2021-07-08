В России впервые мат расценили как сексуальное насилие и завели дело

В Санкт-Петербурге мировой суд принял решение о прекращении уголовного преследования 23-летнего таксиста Джавлонбека Йулдашева, которого обвинили в сексуальном насилии в отношении 11-классника. Об этом сообщает 47news.

14 января подросток вызвал такси до Всеволожска, но водитель его привез не по тому адресу, который он хотел. В итоге между ними возникла ссора, во время которой таксист вспылил, обматерил пассажира и, в частности, крикнул ему: «Я тебя в рот...». Школьник пришел домой и пожаловался отцу — сотруднику Следственного комитета России (СКР), в прошлом служившему в тюремном спецназе «Тайфун». Через два часа против таксиста уже было возбуждено уголовное дело о сексуальном насилии. Впервые в России буквальную трактовку ненормативной лексики расценили как преступление. Водителя намеревались посадить в СИЗО, но суд отказался.

Адвокат обвиняемого рассказал, что все должностные лица поднимали глаза к потолку, показывая, что дело спущено сверху. Однако закон оказался превыше приказов, и в ходе следствия обвинение переквалифицировали на покушение на легкий вред здоровью, пояснил защитник.

Йулдашеву судья назначил штраф в 10 тысяч рублей. После вступления решения в силу таксист собирается уехать из России на родину.