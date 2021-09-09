Помощник российского прокурора обматерил таксиста и попал на видео

В Москве видеорегистратор в машине такси заснял, как пьяный помощник прокурора оскорблял водителя и ударил его по лицу служебным удостоверением. Запись публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

На кадрах помощник прокурора, сидя на переднем сиденье автомобиля, оскорбляет водителя и угрожает ему расправой. На отказ таксиста везти пассажиров, мужчина оглашает свой статус и служебное положение. После чего ударяет водителя удостоверением по лицу. На заднем сидении автомобиля находятся еще двое мужчин.

По информации издания, водитель приехал на заказ на улицу Гарибальди города Москвы и не доехал 30 метров до указанной точки — на этом месте остановка была запрещена. В машину сели трое нетрезвых клиентов, один из которых — помощник прокурора Черемушкинской межрайонной прокуратуры. Он начал оскорблять водителя за то, что тот не подъехал ближе.

После инцидента таксист обратился в полицию. Дебошир позвонил ему и попытался извиниться за содеянное.

По результатам служебной проверки помощник прокурора был уволен со службы за нарушение присяги прокурора и совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника.