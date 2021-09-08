Помощник российского прокурора получил взятку за свое бездействие

В Ростовской области суд приговорил к 7 годам экс-помощника прокурора за взятку в 30 тысяч

Миллеровский районный суд Ростовской области вынес приговор бывшему старшему помощнику прокурора Кашарского района Никите Толкунову за коррупционное преступление. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным по статье 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за бездействие в пользу представляемого взяткодателем лица, совершенное с вымогательством взятки»). Толкунову назначено семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Суд также оштрафовал его на 600 тысяч рублей. Кроме этого, осужденный лишен права занимать должности в органах госвласти сроком на пять лет.

Как следует из приговора, работник прокуратуры получил 30 тысяч рублей за свое бездействие. Он вызвал представителя местного таксопарка и потребовал у него деньги за свое покровительство, а в случае отказа угрожал проверками и свое содействие конкурирующей компании, пишет «КП».