Российский прокурор не заметил за взятку нарушения и получил срок

В Республике Башкортостан бывший прокурор приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 3 миллиона 312 тысяч рублей за получение взятки. Об этом во вторник «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

Как установил суд, c 2016 по 2018 год осужденный получал от занимавшегося разработкой месторождений и добычей полезных ископаемых предпринимателя деньги за покровительство. Он не принимал необходимых мер прокурорского реагирования и при необходимости оказывал давление на руководство других контролирующих органов, помогая предпринимателю избегать ответственности за различные нарушения.

Оперативники ФСБ выявили, что за два года сотрудник надзорного ведомства получил от предпринимателя свыше 660 тысяч рублей. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ. Подсудимый в ходе разбирательства своей вины так и не признал.

2 марта сообщалось, что суд в Москве заочно арестовал объявленного в международный розыск заместителя столичного прокурора на транспорте Дмитрия Листопада.

