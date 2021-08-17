Помощник российского прокурора за 1,5 миллиона рублей обещал помочь с УДО

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против помощника прокурора Приморского края по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Дамира Ниязова после его попытки получить 1,5 миллиона рублей в качестве взятки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также при получении денег задержаны адвокат, выступивший посредником в передаче взятки Ниязову, и бывший сотрудник прокуратуры. Они по решению суда арестованы.

По версии следствия, в июле 2021 года помощник прокурора обещал за материальное вознаграждение осужденному за мошенничество помочь с условно-досрочным освобождением (УДО). При посредничестве адвоката и бывшего сотрудника прокуратуры Ниязов пытался получить взятку за поддержание в суде ходатайства об УДО.

30 июля стало известно, что сотрудники ФСБ задержали прокурора Сызрани Вадима Федорина. Он подозревается в получении взятки в три миллиона рублей. Вознаграждение предназначалось за содействие прокурора в расследовании уголовного дела.