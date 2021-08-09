Бывших замглавы СКР и прокуратуры Свердловской области приговорили за взятки

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшим первому заместителю руководителя управления Следственного комитета России по Свердловской области Михаилу Бусылко и бывшему заместителю регионального прокурора Дмитрию Чуличкову по уголовному делу о получении взяток. Об этом сообщает ТАСС.

Им дали 8,5 и 9 лет лишения свободы соответственно и лишили специальных званий — полковника юстиции и старшего советника юстиции.

Прокурор во время прений просил приговорить подсудимых к 11 годам лишения свободы и штрафу в 10 миллионов рублей — пятикратный размер взятки. Третий фигурант дела адвокат Владислав Вострецов осужден на 9,5 лет.

По версии следствия, бизнесмен Виталий Трухин обратился за помощью к Вострецову, который в прошлом был начальником следственного отдела СКР по Верхней Пышме. Его просили посодействовать с возобновлением расследования уголовного дела о хищении активов металлургического завода имени Бардина, сообщает Znak.com.

Адвокат привлек Бусылко, пообещав ему 1,8 миллионов рублей. В итоге заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков подписал постановление о возобновлении расследования. Бусылко получил взятку несколькими траншами.

Бусылко и Вострецова задержали 30 ноября 2019 года. Позднее Генпрокуратура провела проверку в отношении Чуличкова и отстранила его от исполнения служебных обязанностей.