Российского прокурора отправили в СИЗО за взятки от Дона Фанфурика

Самарский районный суд отправил в СИЗО на два месяца прокурора Сызрани Вадима Федорина за взятки от местного предпринимателя, учредителя и директора самарского филиала предприятия «Гиппократ» Дмитрия Островского. Об этом сообщает «Коммерсант».

По версии следствия, за три миллиона рублей прокурор обещал содействовать бизнесмену в расследовании уголовного дела. Во время судебного заседания прокурор рассказал, что одна из компаний Дона Фанфурика выдавала справки для водительских прав без заключений нарколога и психиатра, в связи с чем главные врачи диспансеров обратились с жалобой в прокуратуру.

Федорина обвинили по части 3 статьи 30 и части 6 статьи 290 УК РФ («Покушение на взяточничество в особо крупном размере»).

Как отмечалось на VESTI.ru, бывший сотрудник ОБЭП Дмитрий Островский известен в узких кругах как Дон Фанфурик. Принадлежащее ему предприятие «Гиппократ» производит лекарственные настойки на основе боярышника и другой спиртосодержащей аптечной продукции.

Сотрудники ФСБ задержали его 30 июля.

В органах юстиции Вадим Федорин работает с 1997 года. Он возглавлял отдел противодействия коррупции прокуратуры Самарской области, с августа 2020 года занял должность прокурора Сызрани.