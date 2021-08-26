Бывший российский прокурор пойдет под суд по делу о взятке в миллионы рублей

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности прокурора города Норильска Хаваж-Бауди Гутаева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Гутаеву инкриминируется получение взятки в размере три миллиона рублей от предпринимателя Муслима Умарова, который также проходит по уголовному делу и обвиняется в даче взятки.

По версии следствия, в феврале 2019 года Гутаев получил более трех миллионов рублей в качестве вознаграждения от бизнесмена Умарова. За эти деньги экс-прокурор пообещал оказать воздействие на начальника управления ЖКХ администрации города и директора организации, осуществляющей управление и эксплуатацию жилищного фонда. Они должны были склонить нескольких директоров коммерческих организаций к заключению договоров субподряда с представляемой Умаровым организацией «Промресурссервис» на сумму 25 миллионов рублей.

Кроме того, за вознаграждение бизнесмен рассчитывал на общее покровительство экс-прокурора Гутаева.

На имущество обвиняемых наложен арест в сумме 16,3 миллиона рублей.

Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

Хаваж-Бауди Гутаева задержали в декабре 2019 года и поместили под стражу. В марте 2020 года его уволили из органов прокуратуры.