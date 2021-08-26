Преподавателей московского вуза заподозрили в получении взяток в биткоинах

СКР завел дело о взятках в биткоинах против завкафедры и сотрудников МПГУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взяток в биткоинах, его фигурантами стали заведующая кафедры и двое преподавателей Московского педагогического государственного университета (МПГУ). Об этом сообщает РБК.

Сотрудников вуза подозревают в том, что они получали вознаграждения за защиту диссертаций и присуждение ученой степени. По версии следствия, заведующая кафедры социальной педагогики и психологии (МПГУ) Елена Леванова получила 384 тысячи рублей от соискателя кандидатской ученой степени. Посредниками в передаче взятки следствие считает старшего преподавателя кафедры Ксению Плешакову и ученого секретаря диссертационного совета вуза Владимира Плешакова.

Леванова, являющаяся председателем диссертационного совета, согласилась допустить соискателя к защите диссертации и посодействовать в принятии положительного решения советом. У соискателя были заранее подготовленные вопросы и возможность подготовиться к новым.

Взятки в биткоинах перечислялись на анонимные кошельки сотрудников вуза, уточняет Baza. В ходе обысков дома у Левановой были найдены обналиченные деньги в конвертах и тетрадь с записями.