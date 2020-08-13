Глава филиала университета МВД России вел дневник о деятельности своей ОПГ

В Ставрополе задержан глава местного филиала Краснодарского университета МВД России, который вел дневник о деятельности своей ОПГ. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, задержан начальник учебного подразделения по подозрению в создании преступного сообщества и получении взяток с курсантов. В его служебной квартире обнаружены 3,5 миллиона рублей наличными и заглушки связи, которые он установил незаконно.

В кабинете оперативники изъяли ежедневники с фамилиями курсантов и суммами взяток, написанные маркерами разного цвета. В сейфе заместителя начальника ставропольского филиала нашли бриллианты и дорогие ювелирные изделия.

Возбуждено уголовное дело по статьям об организации преступного сообщества и получении взятки, в рамках которого задержаны 13 начальников кафедр и сотрудников вуза.

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