Силовые структуры
 
Последние новости
Предполагаемый убийца девочки в Тюмени сознался в преступлении
Неизвестный купит в российском городе «отвоеванный» от ресторана тротуар
Страховые компании продолжили вредить планете
В США осудили нападения на оппозицию на Украине
Медведица с детенышами выскочила из тумана и напала на одинокого туриста
В Кривом Роге выбрали временного мэра
На Ямале нашли останки мамонта и заявили о тревожной тенденции
Найден способ контролировать криптовалюту
Китай нашел два месторождения нефти за день
Огневую мощь танков Т-80БВМ повысят
Новости партнеров
Прослушать новость

Начальник отряда российской колонии попался на взятке от осужденного

Сотрудника челябинской колонии заподозрили во взятке в 300 тысяч рублей от заключенного
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отряда исправительной колонии номер 18 управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Челябинской области, который подозревается в получении взятки. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Челябинской области.

Решается вопрос о предъявлении сотруднику колонии обвинения в совершении преступления по пункту «в» части 5 статье 290 УК РФ («Получение взятки») и избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, в период с 2018 по 2020 года подозреваемый получил взятку от осужденного в размере более 300 тысяч рублей. Вознаграждение полагалось за облегчение условий содержания заключенного и за содействие в его досрочном освобождении.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области.

Ранее, 24 августа, СКР возбудил уголовное дело против двух сотрудников саратовской колонии после получения ими взятки от директора частной компании. Вознаграждение предназначалась за помощь в отборе этой организации поставщиком колонии. Общая сумма откатов составила 326 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Полиция задержала сотрудников российской колонии
Сотрудник российского СИЗО попался на взятке от осужденного
На бывшего замглавы ФСИН завели еще одно уголовное дело
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01 5 мая

«Откупиться от него никто не мог».

Как преступный мир крупного российского города оказался под властью сутенера
19:1123 августа

Украинского олигарха в Москве приговорили к девяти годам колонии за взятку

18:0123 августа

ФСБ раскрыла детали создания автокефальной церкви на Украине при помощи нацистов

17:3123 августа

В Челябинске прервали совещание мэрии из-за откровений зампрокурора

Силовые структуры00:0123 апреля

«Мы живем в условиях холодной войны»

Генерал ФСБ — о том, к чему приведет противостояние спецслужб России и Запада
18:3023 августа

Россиянка покусала пытавшегося изнасиловать ее таксиста

15:3923 августа

После побега осужденных из психбольницы в Бурятии возбуждены уголовные дела

14:4123 августа

Вооруженный ножом россиянин задержан за попытку ограбления банка

Силовые структуры00:0021 апреля

«Они угрожали потерпевшим и свидетелям»

Как банда криминального авторитета держала в страхе целую воинскую часть на Алтае
13:3423 августа

На предприятии в Татарстане нашли убитыми двух рабочих

13:0123 августа

Подростков осудили за изнасилование россиянки на курорте

12:2523 августа

Российский полицейский совершил самоубийство на работе

Россия
Путин заявил о необходимости совершенствования системы оплаты труда педагогов
Раскрыты подробности о доме престарелых под Москвой с «бесчеловечными условиями»
«Не хочу больше этого зоопарка»
Как сложились судьбы российских вундеркиндов
Путину пожаловались на Снежану Денисовну из «Нашей Russia»
«Таких пожаров не было никогда»
Битва за тайгу: что происходит в охваченных огнем лесах Якутии
Вильфанд назвал сроки появления заморозков в Москве
Последние герои СССР.
Во время путча погибли трое защитников Белого дома. Их оплакивала вся страна, а теперь все забыли
Все материалы
Мир
«Мама упала в обморок, и они ударили ее автоматами»
Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь?
Ушли по-афгански.
Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя?
Террористы с хорошими лицами.
«Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?
Все материалы
Бывший СССР
А в Киеве дядька.
30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
Афганский приход.
Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
Поговорите тут.
Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Все материалы
Экономика
Российские компании массово пожаловались на падение выручки
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Кремль прокомментировал возможный всплеск инфляции из-за выплат пенсионерам
Такси — не роскошь.
Как DiDi и другие сервисы помогли нам до этого докатиться
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Абоненты «МегаФона» получат уникальные условия для подписки на сервис GFN.RU
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин убил отказавшуюся уходить из квартиры знакомую
«Электрический провод — его знак»
Убийство восьмилетней школьницы потрясло Сибирь. Почему ее считают жертвой маньяка?
Бывшего замначальника таможни в Приморье осудили на 12 лет колонии за взятки
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Российского гаишника задержали после взятки
«Напугать так, чтобы домой уехали»
Зачем 15 лет назад прапорщик ФСБ и националисты взорвали Черкизовский рынок в Москве?
Россиянка под давлением мужа обвинила подполковника МВД в насилии
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Новый Хабиб анонсировал дату ближайшего боя в UFC и имя соперника
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Российские хоккеистки проиграли сборной Канады на чемпионате мира
Матч между «Ниццей» и «Марселем» окончательно остановлен
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
Фанаты напали на футболистов во время матча чемпионата Франции
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Дочь Меладзе экстренно госпитализировали
«Мы живем в эру упадка духа»
Кто снял один из главных хитов авторского кино последних лет и при чем тут Россия
В Москве пройдет фестиваль новой русской инди-музыки Moscow Music Week
Spotify перечислил самые популярные песни лета у россиян
«Ой, девки, загуляю!»
Как Россия угорела по Шнурову с «Ленинградом», влюбилась в Диму Билана и сплясала под Сердючку
Названы главные молодые актеры России
Как Россия угорела по Сергею Шнурову и влюбилась в Диму Билана
 
Все материалы
Интернет и СМИ
Звезда Comedy Woman рассказала о брачном контракте с мужем-итальянцем
«Есть тайны, которые выдавать не следует»
В 1980-е оккультисты придумали свой интернет. Какие знания они там передавали?
23-летняя блогерша погибла при съемке видео для TikTok
Хакер из российской группировки оценил давление силовиков
Россиянам рассказали об опасности сохранения паролей в браузере
Все материалы
Ценности
Блогерша раскрыла способ ходить в туфлях на каблуках без боли
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Знаменитости ввели в моду оголяющий грудь топ
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Покупатели высмеяли слишком откровенный дизайн бикини популярного бренда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Знаменитости полюбили наряды с эффектом наготы и запустили новый тренд
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Женщина сбросила 25 килограммов за пять месяцев без отказа от бургеров и лапши
«Ты на уровень ниже других»
История москвички, которая перебралась в Австралию за любимым и почувствовала себя там чужой
Женщина решила сэкономить и отказалась от покупки туалетной бумаги и еды
Дин Мартин, Майк Романофф и Фрэнк СинатраКнязь Михаил Голливудский.
Как нищий мальчик из Вильнюса выбился в люди и стал легендой «фабрики грез»
Оскорбленный посетителями официант получил 332 тысячи рублей чаевых
Любовь на краю света.
Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Женщина оплатила свадьбу сына и пришла в сопровождении его бывшей жены
Все материалы
Mercedes-Benz представил новый Citan
10 альтернатив отечественной «Буханке»
Многофункциональные автомобили, не боящиеся бездорожья
Создана литий-металлическая батарея с рекордной удельной ёмкостью
«Шёлковый путь»: неудавшийся Дакар по-сибирски
Что случилось с российским ралли-марафоном
Новые автомобили Lada подорожают с наступлением осени
Кастомизируй это! Самые интересные машины фестиваля Кастом Weekend
Кадиллаки, Волги, Москвичи и один невероятный ЕрАЗ
Opel представил электрокар, за руль которого пустят с 15 лет
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Кажется, что это мираж»
Сахалин стал одним из самых желанных направлений для путешествий. Чем там заняться туристам?
«Все делали, как я хотела»
Как традиционная кавказская свадьба изменилась под напором феминизма?
«В России намного больше порядка»
История эквадорца, который переехал в Петербург и полюбил местный рок
В Липецкой области пройдет фестиваль по киберспорту
Археологи раскопали в Карелии «янтарную» могилу древнего богача
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Казани провели экскурсию об истории киноиндустрии в городе
Все материалы