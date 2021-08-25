Начальник отряда российской колонии попался на взятке от осужденного

Сотрудника челябинской колонии заподозрили во взятке в 300 тысяч рублей от заключенного

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отряда исправительной колонии номер 18 управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Челябинской области, который подозревается в получении взятки. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Челябинской области.

Решается вопрос о предъявлении сотруднику колонии обвинения в совершении преступления по пункту «в» части 5 статье 290 УК РФ («Получение взятки») и избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, в период с 2018 по 2020 года подозреваемый получил взятку от осужденного в размере более 300 тысяч рублей. Вознаграждение полагалось за облегчение условий содержания заключенного и за содействие в его досрочном освобождении.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области.

Ранее, 24 августа, СКР возбудил уголовное дело против двух сотрудников саратовской колонии после получения ими взятки от директора частной компании. Вознаграждение предназначалась за помощь в отборе этой организации поставщиком колонии. Общая сумма откатов составила 326 тысяч рублей.