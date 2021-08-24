Полиция задержала сотрудников российской колонии

Против двух сотрудников саратовской колонии возбудили дело после получения взятки

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против двух сотрудников саратовской колонии после получения ими взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Подозреваемые были уличены и задержаны сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

По данным следствия, с сентября 2017-го по июнь 2020 года начальник центра трудовой адаптации осужденных и начальник отдела материально-технического обеспечения колонии получали от директора частной компании денежное вознаграждение. Взятка предназначалась за помощь в отборе этой организации поставщиком колонии. Деньги передавались через посредника. Общая сумма откатов составила 326 тысяч рублей.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.