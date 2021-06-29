Российский тюремщик получил срок за два мобильных телефона для осужденного

В Самаре к трем годам колонии общего режима и штрафу в 75 тысяч рублей приговорен бывший старший техник исправительной колонии №6, передавший заключенному мобильные телефоны. Об этом в среду, 29 июня, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в декабре 2020 года российский тюремщик Константин Ожиганов передал осужденному два мобильных телефона за взятку в 14 тысяч 850 рублей. Вскоре он был задержан сотрудниками полиции и оперативниками отдела собственной безопасности регионального УФСИН. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

31 мая сообщалось, что бывшего начальника управления ФСИН по Липецкой области полковника Геннадия Чейкина приговорили к трем годам лишения свободы условно за покушение на крупное мошенничество.