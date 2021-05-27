В Томске нашли истекающего кровью от ножевых ранений замглавы УФСИН

В Томске истекающего кровью первого заместителя начальника регионального управления ФСИН нашли недалеко от места работы. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

У офицера семь ножевых ранений, одно из них было нанесено прямо в сердце. Его обнаружили утром 26 мая. Он госпитализирован и находится сейчас в реанимации.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего с замглавы УФСИН. На сайте ведомства указано, что пострадавший руководит оперативно-разыскной деятельностью, надзором в исправительных учреждениях и следственных изоляторах и ведет учет осужденных.