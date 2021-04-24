Убитый на охоте вместе с начальником ФСИН по Забайкалью не имел отношения к СИЗО

Убитый на охоте вместе с начальником Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Забайкальскому краю, генералом Евгением Шиховым, не имел отношения к СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСИН России.

ФСИН опровергла информацию о том, что смертельное ранение получил Валерий Герман, занимавший должность начальника СИЗО №1.

«Информация о том, что второй погибший сегодня — начальник СИЗО-1 в Забайкалье, не соответствует действительности. Второй погибший — гражданский, к УФСИН не имеет отношения», — говорится в сообщении.

Ранее 24 апреля сообщалось, что начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов погиб во время охоты. Также утверждалось, что вместе с ним смертельное ранение получил Валерий Герман, занимавший должность начальника СИЗО №1, обоих застрелил егерь местного лесничества. Позже стало известно, что Шихов был убит на охоте в ходе вспыхнувшего конфликта.