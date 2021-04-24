Раскрыты подробности гибели убитого на охоте начальника УФСИН по Забайкалью

Руководитель управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов был убит на охоте в ходе вспыхнувшего конфликта. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР).

«По имеющимся данным, сегодня днем на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. В числе погибших — начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подозреваемый задержан, устанавливаются обстоятельства произошедшего. После инцидента возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек.

По данным Telegram-канала Life Shot, Шихов был ранен в живот и скончался на месте. Второго мужчину, получившего ранение, с места происшествия якобы вывез родственник, который и сообщил о произошедшем.

Ранее стало известно, что начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов погиб во время охоты, вместе с ним смертельное ранение получил Валерий Герман, занимавший должность начальника СИЗО №1. По предварительным данным, Шихова и Германа застрелил егерь местного лесничества. Отмечалось, что получившие ранения умерли по дороге в больницу.