Начальника УФСИН по Забайкалью застрелили на охоте

Начальник Управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов погиб во время охоты, вместе с ним смертельное ранение получил Валерий Герман, занимавший должность начальника СИЗО №1. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Московский комсомолец в Чите».

Уточняется, что инцидент произошел в Карымском районе Забайкалья.

По предварительным данным, Шихова и Германа застрелил егерь местного лесничества. Получившие ранения не доехали до больницы.

Журналистам издания пока не удалось получить комментарий от пресс-служб регионального следственного управления Следственного комитета России и УФСИН по Забайкалью.

Ранее сообщалось о смерти сотрудницы правоохранительных органов во Франции. Уточнялось, что полицейской перерезали горло в коммуне Рамбуйе под Парижем. Позже премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал произошедшее терактом.