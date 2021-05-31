Глава липецкого УФСИН отделался условным сроком за махинации

Бывшего начальника управления ФСИН по Липецкой области полковника Геннадия Чейкина приговорили к трем годам лишения свободы условно за покушение на крупное мошенничество. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Липецкого областного суда.

Подсудимый отделался условным наказанием, так как был оправдан по трем статьям УК РФ из четырех, вмененных ему. Чейкин должен выплатить штраф в 300 тысяч рублей.

Его обвиняли в получении взятки в особо крупном размере, покушении на мошенничество в сфере страхования. Он признал свою вину частично.

По данным следствия, офицер через своего заместителя в 2016 году получил взятку от директора «Усманского завода растительных масел» на сумму 1,5 миллиона рублей. В обмен Чейкин заключил с предприятием госконтракты на поставку 500 тонн продукции на сумму более 35 миллионов рублей для нужд исправительных учреждений.

Также следователи вскрыли аферу бывшего начальника УФСИН с незаконным получением в 2013 году страховой выплаты за якобы полученную им на службе травму. Полковник сообщил ложные сведения в страховую компанию, которая перечислила ему 200 тысяч рублей. Более того, Чейкин оформил инвалидность из-за мнимой травмы и попытался взыскать уже 2,6 миллиона рублей, но не смог, суд отказал ему в иске.