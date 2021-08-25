Для бывшего главы МВД Коми запросили 13 лет за взятку в 12 миллионов рублей

Прокурор в ходе прений в Сыктывкарском городском суде предложил приговорить к 13 годам лишения свободы бывшего главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова за взятки и отмывание преступных доходов. Об этом сообщает ТАСС.

Он также запросил для подсудимого штраф в размере 14,5 миллиона рублей и запретить занимать должности в правоохранительных органах. Прокурор считает необходимым лишить Половникова звания генерал-майора полиции и госнаград, конфисковать сыктывкарскую квартиру площадью 154 квадратных метра в таунхаусе и половину земельного участка под ним. Следствие считает, что экс-министр купил недвижимость на взятки и фиктивно оформил ее на родственницу жены.

Адвокат заявил, что Половников невиновен и стал жертвой оговора.

Уголовное дело бывшего министра косвенно связано с «делом Гайзера», по которому осуждены бывшие высокопоставленные руководители Коми и их сообщники-бизнесмены. Один из фигурантов Сергей Ситников с 2016 года находился под арестом по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, он за взятку хотел выйти из СИЗО. Через адвоката Ситников связался с экс-главой управления ФСКН по Татарстану Фаязом Шабаевым, который был лично знаком с Половниковым.

Следователи также полагают, что Шабаев передал главе МВД 10 миллионов рублей, а позжее еще 2,5 миллиона рублей. В итоге за вознаграждение Ситникова отпустили на свободу.