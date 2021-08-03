Задержанный начальник управления МВД получил взятку в два миллиона рублей

Задержанный начальник управления МВД России по Камчатскому краю Михаил Киселев получил взятку в два миллиона рублей. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В отношении Киселева возбуждено уголовное дело по статьям 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, в июле 2020 года экс-глава камчатского МВД получил через посредников от предпринимателя взятку в два миллиона рублей. Вознаграждение полагалось за сокрытие подчиненными факта изъятия неправомерно перевозимой рыбы и ее возвращение владельцу.

Сотрудники ФСБ России после проведения оперативно-разыскных мероприятий подтвердили причастность Киселева к преступлению. Кроме того, посредники в передаче взятки дали признательные показания, обнародованы сведения о зачислении денежных средств на счет бывшего главы камчатского МВД.

Сейчас Киселев задержан. Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев во время рабочей поездки в Петропавловск-Камчатский. Следствие попросит суд заключить Киселева под стражу.

В июне Киселева сняли с должности. Колокольцев отмечал, что это произошло тогда, когда стала поступать информация о его «злоупотреблениях по службе».

Министр внутренних дел России также представил личному составу нового начальника УМВД по Камчатскому краю, им стал полковник Иван Кокухин.

Ранее Колокольцев выявил серьезные упущения в работе полиции Камчатского края во время поездки в регион. В связи с этим принято решение освободить от занимаемой должности заместителя начальника УМВД по Камчатскому краю Максима Митрофановского.

