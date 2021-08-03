На Камчатке задержали начальника управления МВД за злоупотребление полномочиями

Начальник управления МВД России по Камчатскому краю Михаил Киселев был задержан сотрудниками правоохранительных органов за злоупотребление полномочиями, об заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, который находится с рабочей поездкой в Петропавловске-Камчатском. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Ранее Киселева отстранили от должности, после чего возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Дальнейшую его судьбу будут определять следственные органы и суд.

«Что касается позиции нашего министерства, то она, как и прежде, остается неизменной: выявлять и привлекать к ответственности всех виновных, несмотря на должности, которые они занимают, невзирая на неминуемые имиджевые потери для самого ведомства. Эта позиция принципиальная, и отступать от нее мы не намерены», — подчеркнул Колокольцев.

Глава МВД России также представил личному составу нового начальника УМВД по Камчатскому краю. Указом Президента Российской Федерации на эту должность назначен полковник полиции Иван Кокухин.

Ранее Колокольцев выявил серьезные упущения в работе полиции Камчатского края в ходе поездки в российский регион. В связи с этим было принято решение освободить от занимаемой должности заместителя начальника УМВД по Камчатскому краю Максима Митрофановского.

