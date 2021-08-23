Россиянка покусала пытавшегося изнасиловать ее таксиста

В Купчино полиция начала поиски таксиста, который довез пассажирку до дома, а затем проник в ее квартиру и пытался изнасиловать. Об этом сообщает «Фонтанка».

23 августа в полицию обратилась 33-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она заявила, что вечером 21 августа вызвала такси, чтобы добраться из ресторана до дома. По окончании поездки она вышла из автомобиля, а водитель пошел за ней следом. Игнорируя просьбы уйти, мужчина дошел с ней до квартиры, втолкнул в помещение и пытался изнасиловать.

Отбиться от насильника женщина смогла, покусав его.

Ранее сообщалось, что в Чите ожидавший врачей водитель скорой помощи отбил у насильника россиянку. Пьяный мужчина попытался познакомиться на улице с 36-летней женщиной. Та ответила отказом. Тогда он набросился на жертву, повалил на землю, начал бить по лицу и попытался изнасиловать. Крики жертвы услышал водитель скорой помощи, ожидавший врачей. Он сумел задержать злоумышленника и удерживал его до приезда полицейских.