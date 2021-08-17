Водитель скорой помощи отбил у насильника россиянку

В Чите ожидавший врачей водитель скорой помощи отбил у насильника его жертву. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

В ночь на 15 августа пьяный россиянин попытался познакомиться на улице с 36-летней женщиной. Та ответила отказом. Мужчина набросился на нее, повалил на землю, начал бить по лицу и попытался изнасиловать. Крики жертвы услышал находившийся неподалеку водитель скорой помощи, ожидавший врачей. Он сумел задержать злоумышленника и удержать его до приезда полицейских.

СКР возбудил уголовное дело по статье 131 УК РФ («Покушение на изнасилование»). Подозреваемый задержан на 48 часов. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

30 июля сообщалось, что в Бокситогорске связанная скотчем 19-летняя девушка сумела сбежать от насильника с помощью зажигалки.