Спасавшаяся от отца-насильника 17-летняя россиянка выбросилась с балкона

В подмосковных Люберцах 17-летняя россиянка получила тяжелые травмы после падения с балкона четвертого этажа. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, пострадавшая выбросилась, чтобы спастись от 45-летнего отца, пытавшегося ее изнасиловать, а также избивавшего ее. В результате борьбы девушке удалось вырваться из его рук и прыгнуть в открытое окно. По словам медиков, у нее серьезные травмы лодыжки, черепно-мозговая травма и перелом позвоночника.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственный комитет России по факту произошедшего возбудил уголовное дело.

21 июня сообщалось, что в Подмосковье задержан россиянин, который надругался над третьеклассницей, а затем заявил на допросе, что «перепутал» ее с гражданской женой.