Раскрыто убийство Пушкина и Гончаровой в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы раскрыли убийство пары, являющейся однофамильцами русского поэта Александра Пушкина и его супруги Натальи Гончаровой, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Убийство произошло в ночь на 30 августа. Петербуржцы Павел Пушкин и Марина Пушкина (в девичестве Гончарова) находились у себя в квартире вместе с другом Сергеем Головановым, который был свидетелем на их свадьбе и распивали алкогольные напитки. В процессе застолья произошел конфликт из-за нетрезвого гостя, оскорбившего хозяев квартиры.

«Пушкин взял нож, угрожая Голованову, но Голованову удалось этот нож забрать. Соответственно, нанести Пушкину ряд ударов. На шум этой драки пришла жена Пушкина. Попыталась разнять», — рассказал следователь-криминалист Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу Дмитрий Отт.

На теле женщины следователи насчитали около шестнадцати ножевых ранений. Ее муж получил около девяти ударов. Оба погибли мгновенно.

После убийства преступник сходил в душ, смыл с себя кровь, переоделся, забрал часть вещей своих жертв и поехал к себе домой. По пути он избавился от окровавленных вещей и орудия убийства.

Тела погибшей пары обнаружили лишь спустя десять дней. Соседи по этажу вызвали полицию после того, как учуяли трупный запах. Убитому мужчине было 28 лет, а его жене Марине — немного за сорок. 25-летний безработный Голованов признался в совершении преступления.

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