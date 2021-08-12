Россиянин убил кота возлюбленной ради привлечения внимания

В селе Лебяжье Курганской области россиянин зарезал кота своей возлюбленной ради привлечения ее внимания. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

46-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избивал свою сожительницу и угрожал убить. Во время очередных посиделок с алкоголем россиянин убил кота возлюбленной несколькими ударами ножа.

Против россиянина возбуждено уголовное дело по статьям об угрозе убийством, истязании и жестоком обращении с животными. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на два года.

Ранее сообщалось, что житель Москвы десять раз ударил женщину ножом из-за кота. Россиянин пришел к 50-летней пострадавшей и представился курьером. Женщина открыла дверь, преступник напал на нее, нанес удары «колющим предметом в область груди» и скрылся. Позже выяснилось, что жертва была сиделкой, а у набросившегося на нее мужчины недавно умер кот. Он решил, что питомца отравила сиделка, и таким образом ей отомстил.