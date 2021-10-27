В российском городе в единственном COVID-госпитале кончились места

В Азове Ростовской области в единственном COVID-госпитале кончились места. Об этом рассказал заместитель главного врача центральной городской больницы Андрей Калачев. Соответствующая информация опубликована на сайте местной администрации.
Уточняется, что в российском городе создалась очень сложная ситуация с распространением коронавируса: медики ежедневно регистрируют более 500 вызовов на дом, скорая помощь также работает в сверхнормативном режиме.
Калачев также обратился к гражданам с настоятельной просьбой пройти вакцинацию.
«Это защитит вас от тяжелейших осложнений и смертельного исхода», — сказал он.
По данным администрации Азова, всего за период пандемии заболели более 8 тысяч местных жителей, скончались 294 пациента.
За 26 октября в России выявили 1123 смерти пациентов с COVID-19 — это новый антирекорд. За минувшие сутки в стране зарегистрировано 36 582 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Общее число заражений достигло 8 352 601.