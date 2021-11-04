Россияне стали обращаться к шаманам из-за коронавируса

В ходе пандемии коронавируса россияне стали обращаться к шаманам за помощью в лечении заболевания. Об этом телеканалу «360» рассказала шаманка Елена Батыр.

По ее словам, жители России довольно часто просят ее совершить обряд для помощи родственникам с тяжелым течением заболевания COVID-19. Она подчеркнула, что обряды и лечебные травы действительно помогают пациентам, и они быстрее выздоравливают.

Батыр рассказала, что к ней обратилась девушка, мама которой находилась в коме в отделении интенсивной терапии. «Я сделала обряд. Утром из реанимации маму выписали спокойно», — указала женщина. Она отметила, что все врачи были удивлены быстрому улучшению состояния здоровья пациентки. При этом шаман заявила, что не дает никаких гарантий тем, кто к ней обращается. «Но, знаете, я за свою жизнь очень многим людям спасла жизни», — добавила она.

16 августа верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заявил по итогам прошедшего в Кызыле III Всероссийского съезда, что в стране работает около четырех тысяч шаманов, и их число растет каждый год. По словам Кара-оола Допчун-оола, к услугам шаманов прибегают россияне разных национальностей и вероисповеданий.