Россиянам назвали самые мистические места России

Россиянам, увлекающимся путешествиям по мистическим местам, рассказали о самых загадочных локациях страны. Список таких мест составил «Рамблер».

Одним из самых таинственных мест России специалисты назвали Соловецкие лабиринты, которые находятся на одноименном острове в Белом море Архангельской области. Отмечается, что ученые не до конца выяснили точное назначение этих выкладок из валунов. Тем не менее принято считать, что раньше эти каменные сооружения использовали шаманы для общения с духами.

Еще одна локация — цепь холмов Медведицкой гряды в Волгоградской и Саратовской областях. Место считается аномальным, так как здесь часто наблюдают появление светящихся шаров в небе и шаровые молнии. К тому же по какой-то причине сейсмоволны на этой территории не проходят на глубину.

Сундуки в Хакасии также принято считать местом силы и обитания духов — здесь можно найти могильники и старинные наскальные рисунки. Кроме того, несмотря на небольшую высоту гор (200-300 метров), здесь сохраняется уникальная акустика. Горный кряж Воттоваара в Карелии тоже славится необычной атмосферой — по словам некоторых путешественников, на вершине электроника может выходить из строя, а у человека портиться самочувствие.

В Видимском урочище Иркутской области также происходят необъяснимые вещи. Так, в окрестностях Мертвого озера часто пропадают люди, а в ночное время над водоемом замечают загадочное серебристое свечение.

Ранее в октябре были названы самые популярные достопримечательности мира с привидениями. На первом месте оказалось поместье Рейнхэм Холл в графстве Норфолк, Великобритания. Замок обрел славу благодаря фотографиям с призраком «Коричневой леди», снятым на пленку в 1936 году.