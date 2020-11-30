Женщина захотела поймать шумящее в доме «привидение» и сняла его на видео

@justme477 / TikTok

Жительница штата Мичиган в США решила снять на видео «привидение», которое шумело и стучало в доме в ее отсутствие. Женщина установила в помещении камеру, в результате чего выяснилось, что призрак на самом деле является кошкой. Американка опубликовала ролик в TikTok под ником justme477.

История началась с жалоб соседа, который проживает с женщиной в одном дуплексе. Он рассказал, что в ее отсутствие в квартире раздаются странные звуки. Тогда женщина решила спросить у сына, что происходит дома, пока ее нет. Тот ответил, что двери кухонного шкафа сами открываются и закрываются, поэтому ему очень страшно.

Женщина решила выяснить причину необычного явления и установила на кухне камеру. Спустя несколько часов наблюдений «привидение» все-таки показалось. Им оказалась кошка, которая пыталась открыть дверцу изнутри и попасть в комнату. Пользователи TikTok облегченно выдохнули, поскольку изначально сочли ролик со стучащим шкафом очень страшным.

Позднее хозяйка злополучной квартиры опубликовала видео, где та же самая кошка пытается поймать нарисованную на экране монитора мышь.

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