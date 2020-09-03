Мужчина вернулся в квартиру после карантина по коронавирусу и пришел в ужас

В Великобритании 20-летний студент на пять месяцев оставил квартиру в Ноттингеме, где он проживал во время учебы, и уехал к родителям в Лондон. Вернувшись после карантина по коронавирусу, он обнаружил, что его студенческие апартаменты почти полностью покрыты голубиным пометом. Об этом пишет Daily Mail.

Олуваджордж Джонсон решил уехать домой, когда учебный процесс прервали из-за COVID-19. Он провел несколько месяцев у родителей в Лондоне, а потом получил письмо от сотрудников, обслуживающих его дом в Ноттингеме. Они были вынуждены вскрыть квартиру студента, так как из нее доносились странные звуки.

Внутри коммунальщики обнаружили слой голубиного помета, птичьи яйца и птенцов, которые обосновались в шкафу, среди оставленной одежды. «Хорошо бы мне никогда этого не видеть. Тогда я смог бы спать по ночам, — заявил пришедший в ужас молодой человек. — Я планировал вернуться в университет на прошлой неделе, но теперь это придется отложить. Больше никогда не оставлю окно открытым».

На фотографиях из квартиры видно, что пометом покрыта буквально вся квартира: полы, стены, кухонная плита и столешница, стол, шкаф и даже вентилятор. «Теперь есть повод купить новую одежду. Жаль, что некоторые вещи утрачены безвозвратно», — резюмировал студент.

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