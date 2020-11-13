Женщина обнаружила в доме темные гнезда и пришла в ужас

Жительница Австралии обнаружила в ванной комнате своего дома темные гнезда и пришла в ужас, когда узнала, что в таких коконах откладывают яйца грязевые осы. Историю о необычной находке женщина рассказала «News.Com.Au».

По словам владелицы дома, семь темно-коричневых коконов были приклеены на кафельную плитку. Женщина не смогла самостоятельно определить, какие насекомые могли их оставить и решила спросить об этом в одном из сообществ в Facebook, где выложила фотографию гнезд. Некоторые из пользователей предположили, что коконы свили пауки, однако большинство подписчиков заявили, что в таких гнездах откладывают яйца грязевые осы, и посоветовали хозяйке уехать из дома.

Догадки пользователей сети подтвердил эколог и профессор Сиднейского университета Дитер Хочули (Dieter Hochuli). Он посоветовал женщине убрать гнезда с плитки, пока осы неактивны, так как в противном случае особи могут быть опасны и способны укусить человека. По словам Хочули, этот вид чаще всего делает глиняные гнезда не только в уединенных местах, но и в жилых домах. Они ловят пауков, запечатывают их внутрь кокона и откладывают туда яйца, а по мере роста их детеныши вылупляются и прогрызают оболочку гнезда.

В августе 2020 года женщине из австралийского штата Квинсленд посоветовали сжечь дом из-за того, что сливной бачок в ее доме перестал нормально функционировать и не смывал. Оказалось, что внутрь механизма заползли четыре змеи длиной около одного метра. Женщина рассказала, что позвонила своему другу сразу после того, как обнаружила рептилий. Вскоре мужчина приехал и выпустил змей на свободу в соседние поля.

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