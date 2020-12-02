Загадочный силуэт в горах напугал туриста и пользователей сети

Турист, поднявшийся на холм на юго-востоке Уэльса, увидел в горах собственный «призрак». Мужчина поделился фотографией на Reddit и напугал пользователей сети.

На снимке, размещенном им, было изображение силуэта высокого мужчины на фоне густого тумана. Пользователи в комментариях посоветовали туристу «поскорее уносить с холма ноги» и больше туда не возвращаться.

Впрочем, нашлись и те, кто смог объяснить загадочное явление: по их словам, этот силуэт в горах — его собственная тень.

Выяснилось, что у данного феномена есть название — Брокенский призрак. Его можно наблюдать, когда тень человека или какого-то объекта падает на поверхность облаков или густого тумана в противоположном солнцу направлении. Иногда тень окружена свечением — отражением солнца в каплях, из которых состоит облако.

Ранее сообщалось, что российский пилот заметил в небе необычный феномен и снял его на видео. На кадрах запечатлен плотный слой тумана, равномерно распределившийся над Краснодаром. «С земли это смотрелось, как будто рядом с городом появилось море», — отметил летчик.