Пилот снял на видео феномен в небе над российским городом и вызвал споры в сети

Российский пилот заметил в небе над Краснодаром необычный феномен и снял его на видео. Ролик, на который обратил внимание закрытый Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани, вызвал споры в сети.

На опубликованных кадрах запечатлен плотный слой тумана, равномерно распределившийся над городом.

«Редкое природное явление на подлете к Краснодару. С земли это смотрелось, как будто рядом с городом появилось море», — указано в подписи к посту.

Подписчики аккаунта поделились своими предположениями о том, что именно запечатлено на записи. «Я так и не поняла, что это», «Туман, наверное», «Да какое редкое, ноябрь-декабрь, часто так, туман. В прошлом году три раза нас пытались посадить из-за этого тумана и возвращали обратно в Стамбул», «Атмосферный фронт», «Я сегодня с утра ехала на работу и увидела эту красоту», «Всего-навсего низовой туман, когда встречаются холод и тепло», «Мы не знаем, что это такое», — писали они.